taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1763
Euro
7.0994
Altın
1201.88
Borsa
93986.22
Gram Altın
239.22

Moskova yakınlarında MiG-29 savaş uçağı düştü

Moskova'da MiG-29 tipi bir savaş uçağı düştü. Uçağın düşüş nedeni henüz bilinmezken pilotun kurtulduğu açıklandı.

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 13:28..
  1. Haberler
  2. Dünya

23423

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında MiG-29 tipi bir savaş uçağının düştü. Uçaktaki pilotlardan her ikisinin de paraşütle kendilerini fırlatıp hayatta kalabildikleri belirtildi.

MiG-29 savaş uçağının Moskova yakınlarındaki Dmitrovskoye kasabasında yer alan ormanlık alana düştüğünü söyledi.

PİLOTLAR KURTULDU

Uçağın pilotlarının paraşütle atladığını ve her ikisinin de hayatta olduğunu belirten kaynak, MiG-29'un düşme sebebini ise henüz bilmediklerini kaydetti.

Öte yandan uçağın düştüğüne dair resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Moskova'nın 4. havalimanı olan ve 2016'da açılan Jukovskiy'den havalanan uçağın, Gromov Uçuş Araştırmaları Enstitüsü'ne ait olduğu da gelen bilgiler arasında.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şirin Payzın CNN Türk'e veda etti

Şirin Payzın CNN Türk'e veda etti

84
Trump karizmayı çizdirdi: Tuvalet kağıdı ile uçağa bindi

Trump karizmayı çizdirdi: Tuvalet kağıdı ile uçağa bindi

87
Avusturya’da hükümet karşıtı gösteri

Avusturya’da hükümet karşıtı gösteri

34
Hakkari'de PKK'ya giden ilaçlar ele geçirildi

Hakkari'de PKK'ya giden ilaçlar ele geçirildi

74
CHP'de Ümit Boyner'in adaylığı gündemde

CHP'de Ümit Boyner'in adaylığı gündemde

77
İngilizler Türkiye'de yüksek faizden yana

İngilizler Türkiye'de yüksek faizden yana

83
Şenol Güneş: Hayallerle gerçekler örtüşmedi

Şenol Güneş: Hayallerle gerçekler örtüşmedi

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM