Moskova yakınlarında MiG-29 savaş uçağı düştü

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında MiG-29 tipi bir savaş uçağının düştü. Uçaktaki pilotlardan her ikisinin de paraşütle kendilerini fırlatıp hayatta kalabildikleri belirtildi.

MiG-29 savaş uçağının Moskova yakınlarındaki Dmitrovskoye kasabasında yer alan ormanlık alana düştüğünü söyledi.

PİLOTLAR KURTULDU

Uçağın pilotlarının paraşütle atladığını ve her ikisinin de hayatta olduğunu belirten kaynak, MiG-29'un düşme sebebini ise henüz bilmediklerini kaydetti.

Öte yandan uçağın düştüğüne dair resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Moskova'nın 4. havalimanı olan ve 2016'da açılan Jukovskiy'den havalanan uçağın, Gromov Uçuş Araştırmaları Enstitüsü'ne ait olduğu da gelen bilgiler arasında.