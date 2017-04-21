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Moskova’da 2. Dünya Savaşı dönemine ait bomba bulundu

Rusya'da yol yapımı sırasında İkinci Dünya Savaşı dönemine ait uçak bombası keşfedildi.

21.04.2017 - 09:18
  1. Haberler
  2. Dünya

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Moskova’nın güneybatısında yol tadilatı sırasında İkinci Dünya Savaşı dönemine ait uçak bombasının bulunduğu bildirildi.

HERKES TAHLİYE EDİLDİ

Rosgvardiya Moskova İdaresi basın servisinden yapılan açıklamada, "Rosgvardiya Moskova İdaresi görevlileri Dmitriya Ulyanova sokağında düzenlenen yol tadilatı sırasında İkinci Dünya Savaşı dönemine ait uçak bombasının bulunduğuna dair bilgiler edindi. Şu an tehlikeli nesnenin bulunduğu alan kapatıldı, bunun çevresinde bulunan topraklarda herkes tahliye edildi." denildi.

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