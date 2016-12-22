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Moskova'da Andrey Karlov için cenaze töreni

Ankara'da yapılan suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için cenaze töreni düzenlendi.

Ajanslar | 22.12.2016 - 12:32
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Moskova'da Andrey Karlov için cenaze töreni

Karlov için ilk tören uzun yıllar hizmet ettiği Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı.

Törene Karlov'un yakınları, arkadaşları, Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev de katıldı.

Moskova'da Andrey Karlov için cenaze töreni

Karlov'un cenaze töreni ise Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenecek. Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill tarafından yönetilecek.

Moskova'da Andrey Karlov için cenaze töreni VİDEO

Moskova'da Andrey Karlov için cenaze töreni

LAVROV: İLİŞKİLER ETKİLENMEZ

Öte yandan törende kısa bir açıklama yapan Lavrov, saldırının iki ülkenin ilişkilerini etkilemeyeceğini yineledi.

Moskova'da Andrey Karlov için cenaze töreni

Moskova'da Andrey Karlov için cenaze töreni

Moskova'da Andrey Karlov için cenaze töreni

Moskova'da Andrey Karlov için cenaze töreni

Moskova'da Andrey Karlov için cenaze töreni

Moskova'da Andrey Karlov için cenaze töreni

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