Rusya’nın başkenti Moskova’nın 140 kilometre batısındaki Moskova Nehri üzerindeki bir gemiden alevler yükseldi.

"Nerey" adlı eğlence gemisinden yükselen alevler bin metrekarelik alana yayıldı.

Polisin alevlerin etrafa sıçramasından dolayı bölgeyi tahliye ettiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YOK

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olay yerine 100 itfaiye erinin ve 30 aracın sevk edildiğini açıkladı.

Yangında ölen ve yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Moskova’da eğlence gemisinde yangın VİDEO

