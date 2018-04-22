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Moskova’da fırtına: 1 ölü, 7 yaralı

Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana gelen fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralanarak hastaneye sevk edildi.

İHA | 22.04.2018 - 08:59..
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Rusya’nın başkenti Moskova'da bugün şiddetli yağmur ve rüzgar, fırtınaya dönüştü.Meydana gelen fırtınada 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Moskova’da fırtına: 1 ölü, 7 yaralı

Moskova’da şiddetli fırtına VİDEO

1'İ AĞIR 7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Hayatını kaybeden vatandaşın ölüm sebebinin fırtına esnasında üzerine bir inşaat malzemesinin düşmüş olması olarak belirtildi.

Moskova Valisi Sergey Sobyanin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hastaneye kaldırılanlardan 1’nin durumunun ağır olduğunu söyledi ve yaralıların arasında çocukların olduğuna da dikkat çekti.

Moskova’da fırtına: 1 ölü, 7 yaralı

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