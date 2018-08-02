taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.211
USD
4,9868
EURO
5,8173
ALTIN
195,47
PETR
72,6400

Moskova'da müzeden kedi çalındı

Rus yazar Bulgakov'un müze haline getirilen evinde 14 yıldır çalışan kedi Begemot kaçırıldı.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 07:06..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Müze, olayla ilgili internet sitesinden yaptığı açıklamada "Begemot, 2005 yılından beri özel bir doktor ve stilistin gözetimi altında müzede yaşıyor. Başlıca özellikleri: Kabarık siyah tüylü, Sibirya ve İran kedisi karışımı, 6 kilogram ağırlığında ve sert bir karakteri olması" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, görenlerden kedinin yerini bildirmesi istendi.

"BİR KADIN, ÇANTASINA KOYUP GÖTÜRMÜŞ"

Rus basınına konuşan müzenin müdürü Nikolay Golubev de, "Kedi sabah çalındı. Müze açıldığında kedi ev sahibi gibi bahçeyi geziyordu. Onu herkes tanıyor. Bir kadın çalıp, çantasına koyup metroya götürmüş. Bunu bir genç kız görüp bize haber verdi" dedi.

Moskova'da müzeden kedi çalındı

Golubev, olayla ilgili polise haber verdiklerini, müzenin güvenlik kameralarını inceleyeceklerini ifade etti.

Bir başka kaynak da müzenin sembolü kedinin çalınmasının ardından müzedeki bazı etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.

Öte yandan kedi, Twitter'da da ‘Trend Topic' oldu.

'Kedi Begemot', Rus yazar Bulgakov'un Usta ile Margarita isimli romanındaki karakterlerden biri. Romanda siyah, tüylü ve şeytan Woland'ın yardımcısı olan bu kedi, iki ayağı üstünde yürüyebiliyor ve konuşabiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

243
4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

55
Hulusi Akar: ABD'nin kararı Türkiye'yi durdurma amaçlı

Hulusi Akar: ABD'nin kararı Türkiye'yi durdurma amaçlı

47
Yerli üretim SAT botu Bodrum'da

Yerli üretim SAT botu Bodrum'da

16
Alman basınından Erdoğan'a karşı protesto çığırtkanlığı

Alman basınından Erdoğan'a karşı protesto çığırtkanlığı

22
Danimarka'daki Örtünme Yasası halkın tepkisini çekti

Danimarka'daki Örtünme Yasası halkın tepkisini çekti

31
Yemeği reddeden şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı

Yemeği reddeden şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM