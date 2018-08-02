Moskova'da müzeden kedi çalındı

Müze, olayla ilgili internet sitesinden yaptığı açıklamada "Begemot, 2005 yılından beri özel bir doktor ve stilistin gözetimi altında müzede yaşıyor. Başlıca özellikleri: Kabarık siyah tüylü, Sibirya ve İran kedisi karışımı, 6 kilogram ağırlığında ve sert bir karakteri olması" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, görenlerden kedinin yerini bildirmesi istendi.

"BİR KADIN, ÇANTASINA KOYUP GÖTÜRMÜŞ"

Rus basınına konuşan müzenin müdürü Nikolay Golubev de, "Kedi sabah çalındı. Müze açıldığında kedi ev sahibi gibi bahçeyi geziyordu. Onu herkes tanıyor. Bir kadın çalıp, çantasına koyup metroya götürmüş. Bunu bir genç kız görüp bize haber verdi" dedi.

Golubev, olayla ilgili polise haber verdiklerini, müzenin güvenlik kameralarını inceleyeceklerini ifade etti.

Bir başka kaynak da müzenin sembolü kedinin çalınmasının ardından müzedeki bazı etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.

Öte yandan kedi, Twitter'da da ‘Trend Topic' oldu.

'Kedi Begemot', Rus yazar Bulgakov'un Usta ile Margarita isimli romanındaki karakterlerden biri. Romanda siyah, tüylü ve şeytan Woland'ın yardımcısı olan bu kedi, iki ayağı üstünde yürüyebiliyor ve konuşabiliyor.