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Moskova’da saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da terör saldırısı hazırlığı yapan üç kişi, federal güvenlik servisi tarafından suçüstü yakalandı.

İHA | 12.12.2017 - 17:51..
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Rusya Federal Güvenlik Servisi, terör eylemi hazırlığındaki 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

DEAŞ SALDIRI GİRİŞİMİ

Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Moskova’da terör örgütü DEAŞ’a bağlı 3 teröristin ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu açıklandı.

Ele geçirilen teröristlerin yeni yıl ve başkanlık seçimlerinde gerçekleştirilmesi planlanan saldırı hazırlığı içinde oldukları belirtildi. Yakalanan teröristlerde el yapımı bomba, el bombaları, makinalı tüfekler ve bazı mühimmatların bulunduğu aktarıldı. Ele geçirilen kişiler terör suçundan yargılanacak.

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