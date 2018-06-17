Moskova'da taksi kalabalığın arasına daldı: 7 yaralı

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kent merkezinde kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre, olay nedeniyle 7 kişi yaralandı. Polis şoförün aracın kontrolünü kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.
TERÖR ŞÜPHESİ BULUNMUYOR
İlk belirlemelere göre terör şüphesi olmadığı bildirilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Moskova'da taksi kalabalığın arasına daldı VİDEO
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından kazaya ilşikin görünütüler ortaya çıktı. Görüntüde taksinin çok sayıda sivilin üzerine doğru kontrolünü kaybederek daldığı, sonrasında ise çevredekilerin taksicinin üzerine saldırdığı görülüyor.
Bir saldırı şüphesiyle çevredeki insanlar taksi şoförünü araçtan çıkartmaya çalışırken, adam kaçarak linç girişiminden kurtulmaya çalıştı.