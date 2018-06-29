Moskova'da terör alarmı

Dünya Kupası'nı düzenleyen Rusya'da alarm verildi. Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda güvelik alarmı verildi, havalimanı kısmi olarak kapatıldı. Polis havalimanının bir bölümünü kapattı. Yerde bir kişinin yattığı belirtiliyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yerde yatan kişinin hayatta olduğu anlaşılırken, güvenlik görevlilerinin bu kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldıkları belirtildi.

Havaalanı polisinde yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin üzerinde patlayıcı olduğunu söylediği ancak yapılan aramada herhangi tehlikeli bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

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