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Moskova'daki elçiliklerde beyaz tozlu zarf alarmı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bazı büyükelçiliklere içinde beyaz toz bulunan zarfların gönderildiği bildirildi.

AA | 16.02.2018 - 07:33..
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Moskova Emniyet Müdürlüğünden Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yapılan açıklamada, başkentte bulunan bazı büyükelçiliklere içinde beyaz toz bulunan zarflar gönderildiği belirtildi.

ZARARLI MADDE BULUNMADI

Emniyet yetkililerinin zarflara el koyarak araştırmalara başladığına dikkat çekilen açıklamada, ilk belirlemelere göre zarfların içinde zararlı bir maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN ELÇİLİĞİ HEDEF ALINMADI

Zarfların hangi büyükelçiliklere gönderildiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Adlarının açıklanmasını istemeyen bazı kaynaklar, söz konusu zarflardan birinin Hollanda Büyükelçiliğine gönderildiğini iddia etti.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine ise şüpheli zarf gönderilmedi.

Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eşi ve Londra parlamentosu da dahil olmak üzere çok sayıda yere içinde beyaz toz bulunan zarflar gönderilmişti.

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