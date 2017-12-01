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Moskova'ya giden THY uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Antalya - Moskova seferini yaparken kumanda arızası yaşadı. Uçak, aksaklık sonrası Atatürk Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

DHA | 01.12.2017 - 01:57..
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Saat 22:00 sularında Antalya'dan Moskova'ya gitmek için havalanan THY'ye ait yolcu uçağı, havada bir sorun yaşadı. Kumanda arızasının kaydedilmesi üzerine TC-JFU kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Moskova'ya giden THY uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı

İNİŞ İŞLEMİ SORUNSUZ YAPILDI

Uçak, İstanbul Hava Sahası üzerinden Karadeniz’e doğru ilerlediği sırada kumanda arızası meydana geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Kumanda arızası meydana geldiği öğrenilen THY uçağı saat 23.58’de Atatürk Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

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