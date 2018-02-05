Moskova'ya yoğun kar yağışı

Rusya yoğun kar yağışları ile mücadele veriyor. Özellikle son iki günde yağan kar yağışı, Ruslara zor anlar yaşatıyor. İki ayda yağan yağış miktarı, bir aylık yağış miktarının da üzerine çıktı.

2 GÜNDE BİR AYLIK KAR

Kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle karla mücadele ekipleri oluşturan Moskova Belediyesi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Moskova Belediye Başkanı Yardımcısı Pyotr Biryukov, basın mensuplarına başkentteki hava şartlarıyla ilgili bulunduğu açıklamada, “Oldukça zor bir durum, dün sabahtan bu yana 38 santimetre kar yağdı, bu Şubat yağış ortalamasının fazlası” diye konuştu.

Kar yağışının giderek artmaya devam edeceğine dikkat çeken Biryukov, pazartesi akşamına kadar ek olarak 15-20 santimetre kar yağabileceği konusunda uyarırken, iki günde yaklaşık bir aylık kar yağışının yaşandığı bildirildi.