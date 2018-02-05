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Moskova'ya yoğun kar yağışı

Son 2 gündür yoğun kar yağışının etkisinde bulunan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir aylık yağış miktarının da üzerine çıkıldı.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 09:36..
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Rusya yoğun kar yağışları ile mücadele veriyor. Özellikle son iki günde yağan kar yağışı, Ruslara zor anlar yaşatıyor. İki ayda yağan yağış miktarı, bir aylık yağış miktarının da üzerine çıktı.

Moskova'ya yoğun kar yağışı

2 GÜNDE BİR AYLIK KAR

Kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle karla mücadele ekipleri oluşturan Moskova Belediyesi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Moskova'ya yoğun kar yağışı

Moskova Belediye Başkanı Yardımcısı Pyotr Biryukov, basın mensuplarına başkentteki hava şartlarıyla ilgili bulunduğu açıklamada, “Oldukça zor bir durum, dün sabahtan bu yana 38 santimetre kar yağdı, bu Şubat yağış ortalamasının fazlası” diye konuştu.

Moskova'ya yoğun kar yağışı

Kar yağışının giderek artmaya devam edeceğine dikkat çeken Biryukov, pazartesi akşamına kadar ek olarak 15-20 santimetre kar yağabileceği konusunda uyarırken, iki günde yaklaşık bir aylık kar yağışının yaşandığı bildirildi.

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