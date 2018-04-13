taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.312
USD
4,0781
EURO
5,0342
ALTIN
175,71
PETR
72,0700

Mossad eski başkanından Rusya ile savaş açıklaması

İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanlarından Efraim Halevy, İsrail ile Rusya arasında askeri çatışma olasılığının arttığını söyledi.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 11:47..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweq

İsrail'in Kanal 10 televizyonuna konuşan Halevy, İsrail ile Rusya arasında son dönemde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SÜPER GÜÇLE BAŞ ETMENİN YOLU BULUNMALI

Rusya ile savaş ihtimalinin arttığını belirten Halevy, sözlerini şöyle sürdürdü:  "Bu savaş ülkemizin kuzeyinde (Suriye'de) konuşlanan ve varlığını pekiştiren büyük bir ülkeyle olacak. Bu ülke kuzey sınırında belirleyici bir taraf. Rusya ile savaş durumuna gelebiliriz. İsrail güçleri Rusya güçleriyle karşı karşıya gelebilir ve savaş çıkabilir. Bu süper güçle savaşmadan baş etmenin yolunu bulmalıyız ancak savaş çıkması durumunda da bundan galip ayrılmalıyız."

"İSRAİL'E BOYUN EĞDİRMEK İSTİYORLAR"

Halevy, Rusya'nın İsrail'e neden boyun eğdirmek istediğine ilişkin bir soru üzerine, "Rusya, çok uzun süre kalmak için Suriye'ye girdi. Askeri üslerini ve gücünü onlarca yıl devam edecek şekilde inşa etti. Zannediyorum ki bölgedeki önde gelen stratejik ortağı İran'ın yenilmesini istemeyecektir ve bu onun yararına da olmaz." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da cami girişini yaktı
İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde bir caminin Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldığı bildirildi.
ABD ve Rusya'nın daimi temsilcileri el ele
Moskova ile Washington arasında ipler Ortadoğu ve Avrupa’da giderek geriliyor, ancak görünüşe göre iki ülkenin diplomatları arasındaki ilişkilerde tamamen farklı bir dinamik söz konusu.
Bakan Sokolov: İngiltere Rusya'dan özür diledi
Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, İngiltere'nin Aeroflot uçağının denetlenmesi olayı için özür dilediğini açıkladı.
Baltık Denizi’nde Rus helikopteri düştü: 2 ölü
Rusya'da Baltık Deniz Filosu ait olan Ka-29 tipi helikopter, eğitim sırasında Baltık denizine düştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

163
Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

114
İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

122
ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

56
ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

60
Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

50
İzmir'de 324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İzmir'de 324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM