taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.510
USD
3,5909
EURO
3,7359
ALTIN
132,53
PETR
58,0600

MOSSAD'dan kadın casus kampanyası

MOSSAD, İsrail gazetelerine ve sosyal medya sitelerine verdiği ilanda İsrailli kadınları saflarına katma kampanyası başlattı.

AA | 03.01.2017 - 14:46
  1. Haberler
  2. Dünya
MOSSAD'dan kadın casus kampanyası

mossad

İsrail gazetelerinde İbranice yayımlanan ilanda MOSSAD, "Güçlü bir kadın arıyoruz, bizim için ne yaptığı önemli değil. Önemli olan senin kim olduğun. MOSSAD özel karakter sahibi güçlü istihbarat görevlisi arıyor." ifadeleriyle kampanyayı duyurdu.

"BİZİMLE YENİ BİR TECRÜBE KAZANACAKSIN"

Sosyal medyada da yayılan ilanda genç kadınlara hitaben, "Eğer güç ve karakter sahibiysen, bizimle yeni bir tecrübe kazanacaksın." deniyor.

"BELİRSİZLİK İÇEREN KOŞULLARDA ÇALIŞMA"

MOSSAD saflarına katılmak isteyen genç kadınların, "Zorlu görevlerde yüksek performans, her göreve tam istidat ve belirsizlik içeren koşullarda çalışma." şartlarını göz önünde bulundurmaları isteniyor.

"YURTDIŞI ACİL GÖREVLER HİZMETİN PARÇASI"

Yurtdışı acil görevlerin hizmet şartlarının bir parçası olduğu belirtilen ilanı İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman da sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

MOSSAD'dan kadın casus kampanyası

Gendelman, İsrailli kadınlara hitaben yaptığı paylaşımda, "MOSSAD'a katılmak ister misin? MOSSAD, normal olmayan şartlarda çalışabilecek, güçlü karakterli ve yüksek performans sahibi kadın casus yetiştirme kampanyası başlattı." ifadelerini kullandı.

Doğrudan İsrail Başbakanlığına bağlı olan İsrail İstihbarat Servisi'nin başkanlığını Yossi Kohen yapıyor.

MOSSAD'ın İbranice'nin yanı sıra İngilizce, Farsça, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde yayın yapan internet siteleri var.

Yaptığı eylemlerde kadınlardan yararlandığı bilinen MOSSAD 1949'da kuruldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

242
Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

53
Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

319
Barbaros Şansal ifade verdi

Barbaros Şansal ifade verdi

236
Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

155
CNN Türk spikerine sosyal medya linci yapmak istiyorlar

CNN Türk spikerine sosyal medya linci yapmak istiyorlar

121
Suriye anlaşmasının detayları

Suriye anlaşmasının detayları

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM