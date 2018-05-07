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Mostar Sevdah Reunion İstanbul'da konser verdi

İlk kez 2004 yılında İstanbul'da sahne alan grup, yıllar sonra sevilen parçalarını seslendirdi.

AA | 07.05.2018 - 17:18..
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Eserlerinde, Boşnak kültüründe aşk, sevda türküleri anlamına gelen müzik türü Sevdalinka ile Romen müziğini bir araya getiren grup, vokalde Nermin Alukic, kemanda Vanja Radoja, basta Marko Jakovljevic, davul ve perküsyonda Senad Trnovac, gitarda Miso Petrovic ve Sandi Durakovic'ten oluşuyor.

Mostar Sevdah Reunion İstanbul'da konser verdi

300'E YAKIN KONSER VERDİLER

Savaş döneminde evde kaset üzerine yaptıkları kayıtları çevrelerine dağıtarak müzik serüvenlerine 1993 yılında başlayan ve 20 yılda sekiz albüm kaydeden grup, bugüne kadar 300'e yakın konser verdi. Haklarında 2 belgesel film çekilen ve 3 yıl üst üste Davorin Müzik Ödülü'ne değer görülen grup, ilk albümlerini 1998 yılında çıkardı.

Mostar Sevdah Reunion İstanbul'da konser verdi

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