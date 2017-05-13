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Motifi günışığında beliren yüzüğe özel koruma

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 23 yıldır antika biriktiren Necdet Dilek'in koleksiyonunda, Büyük İskender motifli zümrüt yüzük dikkat çekiyor.

13.05.2017 - 23:43
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Avukat Necdet Dilek, üniversiteyi İstanbul'da tamamladıktan sonra memleketi Erbaa ilçesine dönerek avukatlık yapmaya başladığını söyledi.

Eski eserlere hep ilgi duyduğunu dile getiren Dilek, 1994 yılında koleksiyoner belgesi alarak antika eserler toplamaya başladığını belirtti.

Motifi günışığında beliren yüzüğe özel koruma

Bugüne kadar aralarında sikke, Roma ve Yunan dönemlerine ait cam eserler, bilezikler, heykelcikler, kılıçlar, mızrak uçları, ölülere mezar hediyeleri bulunan pek çok eser topladığını anlatan Dilek, bunlar arasında zümrüt taşlı bir yüzük ile bir kılıcın öne çıktığını kaydetti.



Motifi günışığında beliren yüzüğe özel korumaYüzüğü 2006 yılında satın aldığını belirterek Dilek, "Yüzüğün taşının üzerinde herhangi bir iz olmaması bende 'Acaba zümrüt olabilir mi?' duygusu uyandırdı. Geçen yıl İzmir'deki bir firmaya inceleme yaptırarak taşın zümrüt, yüzüğün madeninin de 21,5 ayar altın olduğuna dair ekspertiz raporu aldım." dedi.

Motifi günışığında beliren yüzüğe özel koruma

YÜZÜĞÜN İÇİNDEKİ MOTİF GÜN IŞIĞINDA ORTAYA ÇIKIYOR

Yüzüğün içindeki motifin taşın altında olduğunu anlatan Dilek, şöyle devam etti:

"Yüzükteki motif Büyük İskender'e ait. Motif sadece güneş ışığında beliriyor. Akşamları farklı ışıklarda pek çok kez denememize rağmen ortaya çıkmadı. Sadece güneş ışığı olunca ortaya çıkıyor. Oldukça değerli olan yüzüğü banka kasasında saklıyorum. Bu eserlerin başına bir şey gelmemesi için banka kasası bir yerde gereklidir."

Dilek, koleksiyonundaki eserler arasında bir de eski bir kılıcın öne çıktığını vurgulayarak, bu kılıcı da 1996 yılında aldığını söyledi.

Motifi günışığında beliren yüzüğe özel koruma

Kılıcın yüzde 91, bakır, yüzde 8 arsen ile nikel alaşımdan oluştuğunu dile getiren Dilek, "Bu kılıcın Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde bulunan, aralarında dünyanın en eski metal kılıcı olduğu belirtilen kılıcın da yer aldığı kılıçlarla aynı element değerlerini barındırdığı tespit edildi. Kılıç, Tunç Çağı dönemine ait arsenikli bakırdan üretilmiş, 44,2 santimetre uzunluğunda." diye konuştu.

Motifi günışığında beliren yüzüğe özel koruma

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