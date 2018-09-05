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Motor kapağı üzerinde yolculuk

Ankara'da trafikte seyir halinde görüntülenen bir otomobilin motor kapağı üzerinde yol alan gencin ölüm oyunu, akıllara durgunluk getirdi.

İHA | 05.09.2018 - 08:33..
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Kahramankazan ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin kaputuna oturan genç, motor üzerinde yolculuk yaptı.

DEFALARCA TEHLİKE ATLATTI

Manevralar yaparak ilerleyen aracın üzerinde yoluna devam eden genç, defalarca düşme tehlikesi atlatmasına rağmen, aldırmadan tehlikeli oyununa devam etti.

Çevredeki vatandaşların endişe dolu bakışlarına aldırmayan genç, otomobille birlikte gözden kaybolarak yoluna bu şekilde devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Motor kapağı üzerinde yolculuk ViDEO

O DA BAGAJ KAPAĞINI SEÇMİŞTİ

Altındağ ilçesi Solfasol Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam, bir cadde üzerinde yokuş aşağı ilerleyen station model bir otomobilin tavan demirlerine tutunan bir genç, bagaj kapağı üzerinde yolculuk yapmıştı. Sosyal medyada yayınlanan videoya tepki yağdı.

Otomobil üzerinde tehlikeli yolculuk ViDEO

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