Motora sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Eskişehir'de otomobilin motor bölümüne giren kedi orada sıkışıp kaldı. İş yerinden çıkıp aracına binen vatandaş aracını çalıştıracağı sırada kedi sesi duydu. Başta sesin dışardan geldiğini düşünen şahış sonra motordan geldiğini fark etti.
KEDİNİN MOTORA SIKIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ
Durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yavru kedinin motorun alt kısmına sıkıştığını fark etti.
ÇALIŞMALAR YARIM SAAT SÜRDÜ
Kriko ve takozlarla aracı kaldıran ekipler daha sonra bir itfaiye erinin aracın altına girmesi ile yarım saat süren çalışmalar sonucu kediyi kurtarıp hayvan barınak yetkililerine teslim etti.