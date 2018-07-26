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Motora sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Eskişehir Arife Mahallesinde park halindeki aracın motoruna girip sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

İHA | 26.07.2018 - 09:49..
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Eskişehir'de otomobilin motor bölümüne giren kedi orada sıkışıp kaldı. İş yerinden çıkıp aracına binen vatandaş aracını çalıştıracağı sırada kedi sesi duydu. Başta sesin dışardan geldiğini düşünen şahış sonra motordan geldiğini fark etti.

KEDİNİN MOTORA SIKIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yavru kedinin motorun alt kısmına sıkıştığını fark etti.

Motora sıkışan yavru kedi kurtarıldı

ÇALIŞMALAR YARIM SAAT SÜRDÜ

Kriko ve takozlarla aracı kaldıran ekipler daha sonra bir itfaiye erinin aracın altına girmesi ile yarım saat süren çalışmalar sonucu kediyi kurtarıp hayvan barınak yetkililerine teslim etti.

Motora sıkışan yavru kedi kurtarıldı

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