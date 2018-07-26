Motora sıkışan yavru kedi kurtarıldı

İsveç, iki haftadır devam eden orman yangınını söndürmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Ankara’da yol kenarında cansız bedeni bulunan kadının, henüz plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis, kaçan aracın yakalanması için alarma geçti.

1 Torba teklifte sağlık sektörü için karar Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak ve sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak gibi birçok amaç için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kurulacak.

2 İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi Terör örgütü PKK'nın İran uzantısı YRK, 11 İran askerini öldürdükten sonra "barış" açıklaması yaptı.

3 Bakan Zehra Selçuk, Bahar Doğrul için devreye girdi Sosyal medya hesabından amcası tarafından taciz edildiğini söyleyen Bahar Doğrul'a Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı'ndan destek geldi.

4 Kamudan 400 bine yakın bedelli başvurusu bekleniyor TBMM Genel Kurulu'nda bedelli askerlik için yaş sınırı belli oldu. 1 Ocak 1994 doğumluların da dahil edildi. Kamuda çalışan ve bedelli askerlikten yararlanabileceklerin sayısı açıklandı.

5 Bursa'da karaya vuran yunusları kestiler Bursa'da karaya vuran yunus balıkları bazı kişiler tarafından kesildi. Kameralara yansıyan görüntülerin emniyetin eline ulaşması sonucu soruşturma başlatıldı.

6 İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.