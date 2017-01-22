Motorin ve benzine indirim geliyor

Akaryakıt, petrol ve dolar kurunun aynı anda yükselmesi nedeniyle peş peşe gelen zamlarla karşı karşıya kaldı. Bir litre benzinin fiyatı, 5.5 TL’ye kadar yaklaştı.

"MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM HESAPLANIYOR"

Petrol sektörü uzmanları, ham petrol ve kurda bir miktar gevşeme olduğunu belirterek, “Bugünkü veriler dikkate alındığında motorinde pazartesi günü indirim hesaplanıyor. Motorini, benzin izleyecek” dedi.

"8-9 KURUŞ İNDİRİM OLABİLİR"

Uzmanlar, indirim miktarıyla ilgili soru üzerine, “Motorinde 8-9 kuruş olabilir. Benzinde de bu düzeyde belki bunun biraz üstünde indirim hesaplanıyor” dedi. Bu indirimle motorin İstanbul’da 4.60 liraya inmiş olacak.

EN SON İNDİRİM KASIM AYINDA YAPILMIŞTI

Benzin, 5 Kasım 2016 tarihinde yapılan 8 kuruşluk indirimle 4.76 liraya gerilemişti. Motorin ise 8 Kasım 2016tarihinde yapılan 5 kuruşluk indirimle 4.09 liraya inmişti.