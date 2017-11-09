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Motorine 10-12 kuruş zam geliyor

Motorine yapılacak olan 10-12 kuruş miktarındaki zam, yarın gece yarısı itibarıyla geçerli olacak.

09.11.2017 - 11:07
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Benzine gelen toplam 25 kuruşluk zammın ardından, motorine de yarın gece yarısından itibaren 10-12 kuruş zam geliyor. Böylece, 12 gün içinde motorine gelen toplam zam da 27 ya da 29 kuruş olacak.

11 KASIM İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasında, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 11 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 10-12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir." denildi.

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, 31 Ekim'de de motorinin litresine 17 kuruş zam yapılmıştı.

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