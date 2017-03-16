Motorine 8 kuruş indirim

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yapılacağını duyurdu:

MOTORİNE 8 KURUŞ İNDİRİM

"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, motorin grubunda 17 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında 8 kuruş indirim beklenmektedir. Benzin grubunda ise 16-17 Mart 2017 tarihlerinde fiyat değişikliği beklenmemektedir."

İSTANBUL'DA LİTRESİ 4,49'A DÜŞECEK

Motorinin litre fiyatı indirim sonrasında ortalama olarak İstanbul'da 4,57 liradan 4,49 liraya, Ankara'da 4,62 liradan 4,54 liraya, İzmir'de ise 4,60 liradan 4,52 liraya düşecek.

