Motorlu testerenin koparttığı kol Konya'da dikildi

30 yaşındaki Fuat Bursa'nın sol kolu bilek üzerinden kesildi. İlk tedavisinin ardından hastaneyi kabul eden üniversite hastanesi, 4 saatte kolu yerine dikti.

DİKİM 4 SAATTE TAMAMLANDI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde motorlu testere ile sol kolu bilek üstünden kopan 30 yaşındaki Fuat Bursa, Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Konya şehir merkezine sevk edildi. Hastayı kabul eden KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesinde 4 saat süren ameliyat sonrası kopan kol yerine dikildi.

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hamza Hakan Türk, uzuv ve parmak kopma yaralanmalarında, kopan kısmın dikilmesi sonrasında başarılı sonuçlar elde ettiklerini, replantasyon işleminin dikkat, sabır ve özveri gerektiren bir işlem olduğunu söyledi.





TENDON VE KEMİK NAKLİ DE YAPILDI

Yrd. Doç. Dr. Harun Kütahya, yapılan ameliyat hakkında bilgi vererek, "Hastamız başvurduğunda kolu el bileğinin üst kısmından tamamen kopmuştu. Motorlu testere ile yaralandığı için kemik, kas ve tendonlarda ciddi yaralanma oluşmuş ve dokularda eksiklikler mevcuttu. Dokulardaki bu eksiklikler için de bacağından tendon ve leğen kemiğinden kemik almak zorunda kaldık. Tendon ve kemik nakli de yaparak Mikrocerrahi yöntemiyle kolunu başarılı bir şekilde replantasyon yani yerine dikme işlemini uyguladık." diye konuştu.