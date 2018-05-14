Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Saat 16.00 sıralarında, Ankara-Denizli Karayolu Çardak Havalimanı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Ankara'dan Denizli yönüne giden Zehra Erdoğan yönetimindeki 32 YB 432 plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen Halil Kelle'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan motosiklet sürücüsü Kelle yaralanırken, arkada oturan arkadaşı Bayram Hor, olay yerinde yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kelle ve Hor'un kasklarının takılı olmadığı öğrenildi. Polisin, olay yerindeki incelemesinin ardından Hor'un cesedi, Çardak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, kazanın ardından otomobil sürücüsü Erdoğan'ı gözaltına aldı.