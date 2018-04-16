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Motosiklet sporcusunun kaza anı kask kamerasında

Edirne'de yaşayan akrobatik motosiklet sporcusu olan Umut Dolbun, motosikletiyle aynı yönde ilerleyen bir araçla çarpıştı. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan sürücünün iç kanama geçirdiği anlaşıldı.

DHA | 16.04.2018 - 07:54..
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Geçtiğimiz günlerde Edirne'de akrobatik motosiklet sporcusu ve eğitmen Umut Dolbun motosikleti ile Uzunköprü yolunda ilerlerken, aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapan minibüse çaptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Dolbun için çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekibi geldi.

Bilinci kapalı olan Umut Dolbun kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sporcusunun kaza anı kask kamerasında

6 GÜN HASTANEDE YATTI

Hastanede kendine gelen Umut Dolbun "Sekiz saat müşaade altında tuttuktan sonra eve gidebileceğimi söylediler. Fakat eve geldikten sonraki 48 saatlik süreçte çok şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi yaşıyordum. Tekrar aynı hastaneye gittiğimde beni ambulansla Edirne'deki Fakülte hastanesine sevk ettiler. Orada tomografi ve ciğer filmi çekildikten sonra ilgili bölüm doktoru kafa tasımda çatlak olduğunu ve buna bağlı olarak iç kanama yaşadığımı 48 saat bu kanamayı takip edeceklerini, kanama durmazsa ameliyat edileceğimi söyledi. Çok şükür ki 48 saat içinde kanama yavaşlayarak durdu ve ben de 5-6 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olup evime döndüm." diye konuştu.

Motosiklet sporcusunun kaza anı kask kamerasında

KAZA ANI KAMERADA

Dolbun'un yaptığı kaza kask kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Dolbun seyir halindeyken dönüş yapan minibüse çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve üstündeki Dolbun savruluyor.

Motosiklet sporcusunun kaza anı kask kamerasında VİDEO

Motosiklet sporcusunun kaza anı kask kamerasında

Motosiklet sporcusunun kaza anı kask kamerasında

Motosiklet sporcusunun kaza anı kask kamerasında

Motosiklet sporcusunun kaza anı kask kamerasında

Motosiklet sporcusunun kaza anı kask kamerasında

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