Motosikletlerin trafikte, diğer sürücüler tarafından dikkate alınmamasının bir örneği de Gaziosmanpaşa'da yaşandı. Hatalı sollama, motosiklet sürücüsünün canından ediyordu. Sağ şeritten ilerleyen motosiklet sürücüsünün önündeki araç, aniden sollama yaptı.

İKİ ARACIN ARASINDA KALAN SÜRÜCÜ TAKLA ATTI

Sinyal bile vermeyen aracı son anda farkeden motosiklet sürücüsü direksiyonu sola kırdı. Soldan gelen araçla sağdan gelen aracın ortasında kalan sürücü, havada taklalar attı. Tüm o anlar, kask kamerasına böyle yansıdı:

Motosiklet sürücüsü iki aracın arasında sıkıştı VİDEO