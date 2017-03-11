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Motosiklet sürücüsü çarptığı otomobilin üstünde kaldı

Şanlıurfa'da yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü, çarptığı otomobilin üzerinde kaldı, 20 metre ileride düştü.

11.03.2017 - 14:40
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Sabah saatlerinde Siverek ilçesinde  plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile Fadıl Bozkurt yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

OTOMOBİLİN ÜZERİNDE KALDI, 20 METRE İLERİDE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerinde kalan Bozkurt, otomobil sürücüsünün yavaşlamasıyla 20 metre ileride otomobilden düştü.

YARALANDI

Sürücünün otomobili terk ederek kaçtığı iddia edilirken, motosiklet üzerinde bulunan sürücü Fadıl Bozkurt ile Ramazan Ögür yaralandı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle kaza yerinde duran bir otomobil ile hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet sürücüsü çarptığı otomobilin üstünde kaldı VİDEO

Motosiklet sürücüsü çarptığı otomobilin üstünde kaldı

Motosiklet sürücüsü çarptığı otomobilin üstünde kaldı

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