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Motosiklet yarışında intikam savaşı

Endonezya'da düzenlenen motosiklet yarışında motosiklet sürücüleri, birbirinden intikam aldı.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 09:24..
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Endonezya'da bir motosiklet yarışında sürücülerin hırsı kameralara yansıdı. Birinci olmak için büyük mücadele veren sürücüler, birbirlerini iterek öncelik kazanmak istedi.

Motosiklet yarışında intikam savaşı

SÜRÜCÜ YOLUN KENARINDAKİ KUM TORBASINI ALDI

Daha önce yere itilen motosiklet sürücüsü, intikam almak için diğer sürücüyü elinde kum torbasıyla bekledi.

Motosiklet yarışında intikam savaşı İZLE

Motosiklet yarışında intikam savaşı

İNTİKAM ALDI

Kendisini iten sürücüye sürpriz hazırlayan diğer motosiklet sürücüsü, kum torbasını motosikletin önüne atarak intikamını almış oldu.

Motosiklet yarışında intikam savaşı

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