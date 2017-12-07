Endonezya'da bir motosiklet yarışında sürücülerin hırsı kameralara yansıdı. Birinci olmak için büyük mücadele veren sürücüler, birbirlerini iterek öncelik kazanmak istedi.

SÜRÜCÜ YOLUN KENARINDAKİ KUM TORBASINI ALDI

Daha önce yere itilen motosiklet sürücüsü, intikam almak için diğer sürücüyü elinde kum torbasıyla bekledi.

Motosiklet yarışında intikam savaşı İZLE



İNTİKAM ALDI

Kendisini iten sürücüye sürpriz hazırlayan diğer motosiklet sürücüsü, kum torbasını motosikletin önüne atarak intikamını almış oldu.