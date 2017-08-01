Motosiklet yarışını kaybettiği genci av tüfeğiyle vurdu

Nizip-Gaziantep otoyolunun 5'inci kilometresinde M.İ. ve Hüseyin Dağlı aralarında motosiklet yarışı yaptı.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Yarışma sonunda kazanan Hüseyin Dağlı ile bu duruma sinirlenen M.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.İ., yanındaki av tüfeğiyle Dağlı'ya peş peşe ateş edip kaçtı.

YARALANAN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Dağlı, otoyoldan geçen sürücülerin silah sesini duyması ve yerde yatan birini görmezi üzerine çağırılan ambulansla kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Dağlı, doktorların müdahalesine karşın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.