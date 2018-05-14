Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Atatürk Caddesi Valilik kavşağında meydana gelen olayda, Mustafa Harmancı idaresindeki motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.
Motosiklet daha sonra yolda bulunan 2 demir dubayı da yerinden sökerek durabildi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaşanan kaza sonucu motosikletin sürücüsü, araçtan fırlayarak asfalta düşerken, sürücünün ayakkabısının motosiklet frenine takılı kalması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Yaşanan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Harmancı ile yaya Mustafa Yalçın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.