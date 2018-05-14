taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.633
USD
4,3141
EURO
5,1740
ALTIN
183,10
PETR
77,6600

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da, motosikletin yayaya çarpması sonucunda yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, sürücünün, araçtan düşerken frene takılı kalan ayakkabısı dikkat çekti.

İHA | 14.05.2018 - 17:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Atatürk  Caddesi Valilik kavşağında meydana gelen olayda, Mustafa Harmancı idaresindeki motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Motosiklet daha sonra yolda bulunan 2 demir dubayı da yerinden sökerek durabildi.

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan kaza sonucu motosikletin sürücüsü, araçtan fırlayarak asfalta düşerken, sürücünün ayakkabısının motosiklet frenine takılı kalması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Yaşanan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Harmancı ile yaya Mustafa Yalçın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Otomobilin anne ile kızına çarptığı anlar kamerada
Kahramanmaraş'ta anne ile kızının bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Diyarbakır'da yola tuzaklanan patlayıcı infilak edildi
Diyarbakır Çınar'da PKK'lıların menfeze yerleştirdikleri EYP imha edildi.
TSK'nın Deniz Aslanı tatbikatı sona erdi
Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği Deniz Aslanı 2018 tatbikatı gerçeği aratmadı.
Belediye başkanının odasına kuşlar yuva yaptı
Bursa'da belediye başkanının makam odasına pencereden girerek yazıcının üstüne yuva yapıp yumurtlayan kumrular, ziyaretçilerin ve belediye çalışanların ilgi odağı oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

271
BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

117
'Laiklik elden gidiyor' diyen amcanın yeni görüntüsü

'Laiklik elden gidiyor' diyen amcanın yeni görüntüsü

268
SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

96
Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

161
Gazze'de ABD Büyükelçiliği ayaklanması

Gazze'de ABD Büyükelçiliği ayaklanması

383
Kılıçdaroğlu'nun oğlu Malezya siyasetini yorumladı

Kılıçdaroğlu'nun oğlu Malezya siyasetini yorumladı

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM