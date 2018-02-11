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Motosikletçilerden şehitler ve Mehmetçik için saygı sürüşü

Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik ve şehitlere saygı sürüşü düzenledi.

AA | 11.02.2018 - 22:27..
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Yaklaşık 500 platform üyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere saygı ve Mehmetçik'e destek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Motosikletçilerden şehitler ve Mehmetçik için saygı sürüşü

"BAYRAĞINI AL SÜRÜŞE KATIL"

Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle konvoy oluşturan gruptakiler, "Bayrağını al ve sürüşe katıl" sloganıyla Bornova'ya kadar sürüş gerçekleştirdi. Konvoyun geçtiği güzergahta, diğer sürücüler de klakson çalarak motosikletlilere destek verdi.

Motosikletçilerden şehitler ve Mehmetçik için saygı sürüşü

TÜRKİYE GENELİNDE EŞ ZAMANLI ETKİNLİK

Grup adına açıklama yapan Ersal Karatay, etkinliği Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiklerini belirtti. TSK'nın Suriye'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini ifade eden Karatay, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

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