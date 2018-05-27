1 Klopp: Salah, Dünya Kupası'nı kaçırabilir Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, sakatlanan Muhammed Salah'ın durumu hakkında bilgi verdi.

2 Katar'dan ablukacı ülkelerin ürünlerine boykot Katar, kendilerini boykot eden 4 ülkenin ürünlerinin raflardan kaldırması için çağrıda bulundu.

3 Karabük-Kastamonu yolunda kaza: 6 yaralı Karabük-Kastamonu kara yolu üzerindeki bir kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

4 Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı Fransa'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine hakaret ettiği için indirilen derginin afişleri yeniden asıldı.

5 Real Madrid sporda bir ilki gerçekleştirdi Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin ardından futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan Real Madrid, aynı sezonda her iki kulvarda şampiyonluk yaşayan ilk kulüp oldu.

6 Motosiklete binen 8 kişi de yaralandı Şanlıurfa'da 8 kişinin bindiği motosiklet şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçtaki herkes yaralandı.