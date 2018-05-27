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Motosiklete binen 8 kişi de yaralandı

Şanlıurfa'da 8 kişinin bindiği motosiklet şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçtaki herkes yaralandı.

AA | 27.05.2018 - 02:29..
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Şanlıurfa'da yaşayan Abdullah Şifa, 6 çocuğu ve eşiyle birlikte sepetli motosikletine binerek yola çıktı. Şifa'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole deviren motosikletteki 8 kişi de yaralandı.

Motosiklete binen 8 kişi de yaralandı

Sepetli motosiklet şarampole devrildi: 8 yaralı VİDEO


6 ÇOCUK PERİŞAN OLDU

Abdullah Şifa idaresindeki 63 E 8431 plakalı sepetli motosiklet, Açıksu Caddesi Mehmetçik Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Şifa ile çocukları Ramazan (7), Nısranur (11) ile isimleri öğrenilmeyen eşi ve 4 çocuğu yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Motosiklete binen 8 kişi de yaralandı

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