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Motosiklete çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Kahramanmaraş'ta bir motosiklet sürücüsüne çarptıktan sonra ortadan kaybolan otomobil sürücü 3 gün kaçabildi.

İHA | 15.08.2018 - 01:46..
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17 yaşındaki Emircan Taşlıçay, motosikletiyle seyir halindeyken Şekerli-Mıllış Nuri Caddesi’nde karşı yönden gelen kimliği belirsiz otomobil sürücüsü ile çarpıştı. Otomobil sürücü kaza sonrası kaçarken, genç motosikletli yaralandı.

Motosiklete çarpıp kaçan sürücü yakalandı

3 GÜN SONRA EVİNDE YAKALANDI

Kaza sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kısa sürede şüphelinin kullandığı otomobilin plakasını belirledi.

46 HB 740 plakadan sürücüsü tespit edilen otomobil üzerindeki armalar sökülmüş ve branda ile kapatılmış şekilde Bağlarbaşı Mahallesi’nde ki evinde bulundu.

Adresteki otomobil bahçede üzeri çadır ile çekili şekilde bulundu. Otomobil sürücüsü şüpheli Devlet T. (40) adresinde yakalanarak suçunu itiraf etti.

Motosiklete çarpıp kaçan sürücü yakalandı


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