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Motosikleti kar kızağına çeviren vatandaş

Edirne’de motosiklet tutkunu Yusuf Özkan, kar yağışı sonrası motosikleti ile işe gidemeyince kendi çözümünü kendi buldu.

15.01.2017 - 10:31
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Kentte yaşanan kar yağışı sonrası motosikletini kullanmayınca, kendince bir çözüm üretmek isteyen Özkan, mevcut motosikletini adeta bir kar kızağına çevirdi.

Motosikleti kar kızağına çeviren vatandaş

KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ KENDİ BULDU

Özkan, Edirne’de yeni yılın ilk gününden itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle motosikletiyle işe gidemediği için motosikletini kızağa çevirmeye karar verdiğini anlatarak, “Kar yağınca işe gidip gelmem zorlaştı onun için formül olarak hem heves ve meraktan diyelim bu işe kalkıştık. Bu işi başardığımı zannediyorum. 1 haftadır işe ve kısa mesafe kat edebileceğim yerlere motosikletimle gidip geliyorum” dedi.

Motosikleti kar kızağına çeviren vatandaş

''KAR MOTOSİKLETİMİ 3 GÜNDE YAPTIM''

Özkan, mevcut motosikletini yaptığı ek parçalarla adeta bir kızağa çevirdiğini anlatarak, “Arka tekerlere çivili lastik yaptım. 6 milimetrelik cıvata ile 80 tane cıvata var, tekerleğim de arkadan itişimi kolaylaştırması için. Normal şartlarda karda gitmesi çok zor oluyor. Ön tarafa kızak yapmamın sebebi ise buzda karda sağ sola çok kayıyor ve düşmemize sebep oluyordu. Kaymamızı yükseltti ama düşmemizi azalttı. Tamamen hayal ürünü, lastiği ve kızağı ile birlikte ortalama 3 güne bitirdim” ifadelerini kullandı.

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