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Motosikletini üzerine yatarak kullandı

Sakarya'da, aşırı hızla motosikletini üstüne yatarak kullanan sürücü kendi canıyla birlikte diğer sürücülerin de canını tehlikeye attı.

DHA | 27.11.2017 - 15:33..
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Sakarya'da Pamukova ile Adapazarı arasındaki D-650 karayolunda motosiklet sürücüsü, yaptığı tehlikeli hareketlerle sürücüleri şaşkına çevirdi.

Motosikletini üzerine yatarak kullandı

100 KİLOMETRE HIZLA İLERLEDİ

Kask takan motosiklet sürücüsü, yaklaşık 100 kilometre hızla ilerlerken motosikletin üzerine yatarak ilerledi. Sol şeritte kilometrelerce motosikleti üzerine yatarak kullanan sürücü, kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı.

Plakası bulunmayan motosiklet sürücüsü daha da süratlenerek gözden kayboldu. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri yolda ilerleyen sürücüler tarafından görüntülendi.

Motosikleti üzerine yatarak kullandı- VİDEO

Motosikletini üzerine yatarak kullandı

Motosikletini üzerine yatarak kullandı

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