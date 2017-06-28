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Motosikletle aile boyu yolculuk jandarmayı bile şaşırttı

Denizli'nin Honaz ilçesinde 4'ü çocuk 2'si yetişkin 6 kişinin bindiği motosiklet, jandarmanın trafik kontrolüne takıldı.

28.06.2017 - 17:47
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Honaz Jandarma Karakolu Trafik Timi, Ramazan Bayramı önlemleri kapsamında dün Honaz İlçesi'nde trafik kontrolü yaptı. Kontrol noktasına giren araçların sürücülerinin ehliyet ve ruhsat belgeleri incelendi, eksik olanlara ceza kesildi.

JANDARMA BİLE ŞAŞIRDI, TEPKİ GÖSTERDİ

Trafik kontrolü sırasında üzerinde 4'ü çocuk 2'si yetişkin 6 kişinin bulunduğu motosikleti gören jandarma trafik timi, motosikleti durdurdu. Jandarma ekipleri, 20 BFU 59 plakalı motosikleti kullanan baba A.C.'nin 2 çocuğu önüne, arkada oturan eşinin de diğer 2 çocuğunu kucağına alarak, hayatlarını tehlikeye atarak yolculuk yapmasına tepki gösterdi.

1953 LİRA CEZA KESİLDİ, MOTOSİKLET BAĞLANDI

Yapılan incelemede A.C.'nin ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı. Eşini ve çocuklarını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü A.C.'ye ehliyeti olmadığı, kask takmadığı ve fazla yolcu taşıdığı için toplam 1953 lira para cezası kesildi, motosiklet bağlandı.

Motosikletle aile boyu yolculuk jandarmayı bile şaşırttı

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