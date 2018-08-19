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Motosikletle sulama kanalına düşen genç öldü

Şanlıurfa'da motosikletiyle DSİ'ye ait sulama kanalına düşen Yasin Satı hayatını kaybetti.

DHA | 19.08.2018 - 06:31..
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Akşam saatlerinde Harran'ın Sahrince Mahallesi'nde, 19 yaşındaki Yasin Satı'nın kullandığı plakasız olan motosiklet, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

AKINTIYA KAPILIP GÖZEN KAYBOLDU

Akıntıya kapılan Satı, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen jandarma ekipleri, su altı polislerine bilgi verdi.

Motosikletle sulama kanalına düşen genç öldü

GENÇ YASİN'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dalgıç polisler, girdikleri sulama kanalında Yasin Satı'nın cesedine ulaştı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Satı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Motosikletle sulama kanalına düşen genç öldü

Motosikletle sulama kanalına düşen genç öldü

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