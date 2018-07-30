Kaza, geçtiğimiz 24 Haziran Pazar günü saat 23.15 sıralarında Bomonti-Beşiktaş Tüneli Dolmabahçe istikametinde meydana geldi. Bomonti-Beşiktaş Tüneli’nde yaşanan olayda bir motosiklet, hatalı sollama yapan minibüse çarptı. Motosiklet devrilirken, sürüklenen genç de olay yerinde hayatını kaybetti.

GENÇ 75 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletli gencin üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin gerekli incelemeleri yapması sonrasında gencin cenazesi, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosikletli gencin feci kazası kamerada ViDEO

Cumhuriyet savcısının morga yaptığı incelemeler sonucunda ise gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan acılı ailesi Mehmet Yusuf Suay’ı, kazanın ertesi günü ikindi vakti Pendik Kurtköy Ulu Cami’de cenaze namazının kılınmasının ardından Kurtköy Mezarlığına defnetti. Kaza sonrası ve cenazede Suay’ın yakın arkadaşı Ufuk Işık, akrabaları, ailesi ve dostları gözyaşlarına boğuldu.

“ÖNÜNDEKİ ARAÇ SİNYAL VERMEDEN SOLLAMA YAPMIŞ”

Gencin yakın arkadaşı Ufuk Işık, “Bize Yusuf’un makas atarak ilerlediğini söylediler. Biz sonrasında olayın öyle olmadığını, Yusuf’un sağ şeritte ilerlerken önündeki aracı geçmek için sinyal verdiğini belirli bir süratte ilerlerken, önündeki aracın sinyal vermeden sol şeride geçtiğini ve çarpıştıklarını öğrendik. Yaklaşık 2 saat sonra olay yerine gittiğimizde Yusuf’un cansız bedeniyle karşılaştık. Akabinde hastaneye gittik ve sabaha kadar bekledik. Sabah saatlerinde savcı hastaneye geldi ve yüzde 100 kusurlu olduğunu söyledi. Tabi biz olayın peşini bırakmadık ve bırakmayacağız” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN AKROBASİ VE HIZ YAPAN BİRİ DEĞİLDİ”

Işık, “Yusuf’un kazadan sonra kırılmış olan kaskının vizörü, 1 hafta önce değişmiş olduğu lastikleri bende duruyor. Kendini çok temkinlidir, hiçbir zaman böyle akrobasi motosiklet kullanan hız yapan, tek teker diye tabir ettiğim motosikletin önünü veya arkasını kaldıran bir arkadaşımız değildir. Hız sınırlarına uyan, devamlı üstünü başını giyen ve koruması tam olan biriydi. Aradan 20 gün geçti ama Yusuf hala aklımızda, acısı bizde çok büyük. Hayalleri idealleri olan pırıl pırıl bir gençti. Çok üzgünüz. Motosikletle hep birlikte sürdüğümüzde biz hız yapınca bize, ‘Abi çok hızlı gidiyorsunuz’ derdi” ifadelerini kullandı.