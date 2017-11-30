Motosikletli kuryelerin meslek standardı belirlendi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan "Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

STANDARTLARI BELİRLENEN MESLEKLER

Buna göre, sondör, ateşleyici, birinci yönetmen yardımcısı, ikinci yönetmen yardımcısı, üçüncü yönetmen yardımcısı, devamlılık asistanı, time code asistanı, tandem yamaç paraşütü pilotu, motosikletli kurye ve kompozit ürün üretim elemanının mesleki standartları belirlendi.



Öte yandan, aynı mükerrer sayıda yayımlanan "Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile de idari işler ile ücret ve yan haklar uzmanlıkları, işletme elektronik bakımcılığı, mobil vinç ile ahşap işleme makineleri operatörlükleri, ahşap iskeletçiliği gibi mesleklerin standartlarında değişiklik yapıldı.

"İSTEYEN HERKES MOTOKURYE OLAMAYACAK"

Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, Standartların ardından ikinci aşamanın mesleki belge zorunluluğu olacağını belirterek, “Çalışma standartları ve mesleki belge zorunluluğu sayesinde artık isteyen herkes motokuryelik yapamayacak.” dedi. Dernek Başkanı Mustafa Yılmaz çalışmanın ayrıntıları ile ilgili şunları söyledi:

30 DAKİKA TELAŞI BİTECEK

“Geç kalınmış bir çalışma. 2 günlük çalıştayda görüşlerimizi, önerilerimizi ilettik. Meslek standardı olarak taslak hazırlandı. İşveren açısından da kurye açısından da uyulması gereken standartlar geliyor. Örneğin 30 dakikada teslimat süresi artık kaldırılıyor. Yazlık ve kışlık kıyafetler ile diğer tüm ekipmanlar zorunlu olacak ve işveren karşılayacak. Karlı havada kurye işi kabul etmeyebilecek. Kuryelere teslimat harici özel işler çok yaptırılıyordu, artık bunları yaptıramayacaklar. Kurye de kendi sorumluluklarını yerine getirecek. Sabah motosikletin kontrolünden gün içinde teslim edeceği paketin teslimatına kadar tüm aşamalardan sorumlu olacak."

KAYIT DIŞI ÖNLENECEK

"Motorlu kuryenin kılık kıyafet standartları ve iş yükümlülüğü tanımlandıktan sonra bir diğer aşamada mesleki yeterlilik belgesi olacak. Aynı ehliyet gibi bir de sertifika zorunluluğu olacak. Artık isteyen herkes motokuryelik yapamayacak. Dernek olarak bize sınav yapma ve denetleme yetkisi verirlerse bunu da yerine getiririz. Standart ve belge zorunluluğunu olumlu karşılıyoruz. Kayıt dışı önlenirken imajımızı kötüleyen çürük elmaları da ayıklamış olacağız. Meslek belli bir kaliteye ulaşmış olacak. İşveren yarın gel hemen başla diyemeyecek. Çalışanları derneğe kayıtlı olacağı için sağlıklı bir sistem gelecek.”

KURYELİK SUİSTİMAL EDİLEBİLİR

Motosikletli kuryelerin gün içinde her yere girip çıkabildiğine dikkat çeken dernek başkanı Mustafa Yılmaz, “Mesleğimiz gereği her yere paket götürüp girip çıkabiliyoruz. Meslek içinde çalışanların niteliği bu nedenle önemli. Çünkü olumsuz kullanmaya kalkanlar olabilir. Belgelendirme ve kayıt altına alma bu açıdan çok önemli.” diye konuştu.