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Motosikletli tacizci 4 saatte yakalandı

İstanbul'da gündüz saatlerinde yolda yürüyen genç kızı sokak sokak takip ederek taciz eden motosikletli şahıs, 4 saat sonra yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İHA | 19.04.2018 - 10:08..
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Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 50. Yıl Mahallesi’nde bir restoranda kurye olarak çalışan şahıs, iş yerinden 34 ZB 9995 plakalı motosikletle sipariş götürdükten sonra 23 yaşındaki D.K.’yı takibe aldı.

Evine giden genç kızı motosikletiyle sokak sokak takip eden şahıs, sokak arasına geldiğinde harekete geçti. Seyir halinde olduğu esnada yürüyen kıza elini uzatan şahıs, kalçasına dokunarak taciz etti.

Neye uğradığını şaşıran D.K., olayın şokunu atlattıktan sonra soluğu polis merkezinde aldı. Genç kızın yaşadığı o dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosikletli tacizci 4 saatte yakalandı

4 SAAT SONRA YAKALANDI

Genç kızın kendisini taciz eden şahıs hakkında şikayetçi olmasının ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Genç kızın taciz edildiği sokaktan itibaren yaklaşık 6 farklı noktadaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şahsın eşkalini belirledi. Kurye olarak çalıştığı restorana ait motosikletin arkasındaki reklamdan şahsın çalıştığı yeri tespit eden polis, tacizcinin Rıdvan A. olduğunu belirledi. Vakit kaybetmeden restorana giden ekipler, iş yeri sahibiyle görüştü.

Motosikletli tacizci 4 saatte yakalandı VİDEO

Motosikletli tacizci 4 saatte yakalandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ


Şahsın motosikletle servise çıktığını öğrenen polis, servise gittiği evin adresini alarak yola çıktı. O esnada polis, yolda şahsın benzediği motosikletlileri de durdurdu. Bir süre süre sonra restoranın yakınlarına gelen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olaydan yaklaşık 4 saat sonra yakalanan şahıs, büroya götürülerek ifadesi alındı. Suçunu itiraf eden ve pişman olduğunu söyleyen Rıdvan A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “cinsel saldırı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosikletli tacizci 4 saatte yakalandı


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