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Motosikletli yaya üst geçidinden yaya ise yoldan geçti

Aydın'da bir üst geçitte ilginç anlar yaşandı. Motosiklet yaya üst geçidini kullanırken, yaya ise yolu kullanmayı tercih etti.

DHA | 19.05.2018 - 10:00..
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir yaya, elinde ahşap merdivenle Turgut Özal Bulvarı ve yanındaki tali yoldan, bariyerlerin üzerinden atlayarak karşıya geçerken, aynı yerde bir motosikletlinin ise yaya üst geçidini kullanması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Motosikletli yaya üst geçidinden yaya ise yoldan geçti

Kuşadası ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, geçen 15 Mayıs'ta elinde 6 basamaklı ahşap merdivenle bariyerlerin üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, yürekleri ağza getirdi.

KORKU DOLU ANLAR

Üst geçidi kullanmayıp, önce bulvarın hemen bitişiğindeki gidiş-dönüş olmak üzere 2 şeridi bulunan tali yoldaki, ardınan da 4 şeritli anayoldaki toplam 5 bariyerin üzerinden atlayarak zor da olsa yolun karşısına geçen yaya, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Motosikletli yaya üst geçidinden yaya ise yoldan geçti

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bu sırada motosikletli başka bir kişinin yaya üst geçidini kullanması ise çevredekilerin şaşkına çevirdi. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

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