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Motosikletliler 15 Temmuz Köprüsü'nde eylem yaptı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü için yüzlerce motosikletli köprüye akın etti. Grup basın açıklaması yapıp, kaza yerine karanfil bıraktı.

DHA | 16.09.2018 - 21:54..
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1 Ağustos günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi sapağında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yusuf Durup için yüzlerce motosiklet sürücüsü akşam saatlerinde Beşiktaş Maçka Küçükçiftlik Park'ta toplandı.

"YOLLARDA ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Kortej halinde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gelen yaklaşık 800 motosikletli burada basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına Türkiye Motorsiklet Platformu genel sekreteri Hakan Şener yaptı. Şener açıklamada, "Konuşmak hatta haykırmak istiyoruz. Yollarda ölmek istemiyoruz. Araçlar artık celladımız olsun istemiyoruz. Biz motorsiklet sevdalıları şu 3 kuruşluk dünyadan biraz daha zevk almak istiyoruz. Hayatı hızla yaşamak değil, hayatın tadını çıkarmak istiyoruz. Diğer sürücülerden sadece biraz dikkat ve özen bekliyoruz. Araç sürücülerinin cep telefonları yerine yola, yan aynalara, çevrelerine dikkat etmelerini istiyoruz. Niye mi? 1 Ağustos 2018 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışındaki Beylerbeyi yol ayrımında Yusuf Durup kardeşimiz işte böyle dikkatsiz bir sürücünün kurbanı olmuştur" dedi.

Motosikletliler 15 Temmuz Köprüsü'nde eylem yaptı

Grup üyeleri yapılan basın açıklamasının ardından kazada ölen motorsiklet sürücüsü ve şehitler için dua edildi.  Grup kazanın olduğu yere karanfil bırakarak dua ettikten sonra dağıldı.

Motosikletliler 15 Temmuz Köprüsü'nde eylem yaptı

KAZA NASIL OLMUŞTU

1 Ağustos'ta yaşanan kazada trafik normal seyrinde devam ederken bir otomobil sapağa girmek istiyor. O esnada motosiklet sürücü de şeridinde yoluna devam ediyor. Otomobil sapağı kaçırınca bir anda sola dönmeye çalışınca motosiklete çarpıyor. Çarpma sonucu genç motosikletten fırlayarak bariyerlere çarpıyor. Motosiklet ise metrelerce sürükleniyor.


Motosikletliler 15 Temmuz Köprüsü'nde eylem yaptı



Motosikletliler 15 Temmuz Köprüsü'nde eylem yaptı



Motosikletliler 15 Temmuz Köprüsü'nde eylem yaptı

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