Motosikletlinin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

Günlerdir hazırlandığınız tatilin mahvolmasını istemiyorsanız, hiçbir engele takılmadan kontrol noktalarını su gibi geçip gideceğiniz önlemlerinizi alın.

Mardin'de seçim çalışması yürüten AK Partililere HDP'li bir grup tarafından bıçaklı ve sopalı saldırı yapıldı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları yarın başlayacak.

Beyaz Saray’da danışman olarak çalışan ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in geçen yıl 82 milyon dolar kazandıkları belli oldu.

1 CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi 'Ne Oluyor?' programıyla izleyiciyle buluşan Şirin Payzın'ın kanaldaki görevi son buldu.

2 Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, dünya bankasının 2017 yılındaki ekonomi raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, son 10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke konumunda.

3 Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı CHP Genel Başkanı, partisinin Cumhurbaşkanı adayının yaptığı iddialı açıklamaları boşa çıkardı: Muharrem İnce'nin oyu yüzde 30 seviyesinde.

4 Kim ile görüşen Trump'tan dostluk vurgusu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen Trump, tarihte daha önce de görüldüğü gibi düşmanların bir gün dost olabileceğini söyledi.

5 Kandil'de PKK hedefleri tek tek vuruluyor Örgüte yönelik düzenlenen hava harekatlarında "Terminatör" olarak bilinen F-4 2020 uçakları büyük rol oynadı.

6 Sudan'ın sıkıntısı büyük: Altın üretimi arttı 2018'in ilk çeyreğinde 36,5 ton altın üreten Sudan, bir yandan sevinirken bir yandan da artan kaçakçılıkla uğraşıyor.