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Motosikletlinin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

Üsküdar'da bir motosikletli, önünde seyreden otobüsün aniden durması sonucu motosikletinin hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen otobüsün önüne düştü.

İHA | 13.06.2018 - 09:58..
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Üsküdar Kuzguncuk’ta, motosikletli sürücü, cadde üzerinde normal hızda seyrettiği esnada önündeki yolcu otobüsü bir anda yavaşladı.

KARŞI YÖNDEN GELEN OTOBÜSÜN ÖNÜNE DÜŞTÜ

Otobüsün yavaşladığını geç fark eden sürücü, hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yere savrulurken, üzerindeki sürücü ise karşı istikametten gelen otobüsün önüne düştü.

Motosikletinin düştüğün gören otobüs şoförü ise frene basarak son anda durdu. Sürücünün ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar kask kamerasına yansıdı.

Motosikletlinin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada ViDEO

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