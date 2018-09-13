Antalya-Akseki D-400 yolunun Akseki'ye bağlı Murtiçi Mahallesi mevkisinde, sabah saatlerinde, plakası öğrenilemeyen motosikletteki 5 kişiyi görenler, şaşkınlık yaşadı.

KASK YOK, BİRİ DE AYAKTA

Motosiklete kask da takmayarak binen 5 kişinin tehlikeli yolculuğu, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hızla giden motosikletteki 5 kişiden 1'inin, ayakta yolculuk yapmaya çalıştığı görüldü.

Motosiklette 5 kişiyle tehlikeli yolculuk VİDEO

DALGA GEÇER AÇIKLAMALAR

Kendilerini görüntüleyen sürücüye, Alanya'dan Konya'nın Seydişehir ilçesine gittiklerini belirten motosiklettekilerin "Yok mu 1 kişilik daha yer?" sorusuna "Var" diye yanıt verdiği videoda duyuluyor. "Arka lastiğe biraz hava basın"diyen araçtaki kişiye, motosiklettekilerden birinin "Haberlere çıkacak mıyız?"diye seslendiği de duyuluyor.