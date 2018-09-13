taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.16305
Euro
7.2224
Altın
1210.825
Borsa
94309.29
Gram Altın
240.452

Motosiklette 5 kişiyle tehlikeli yolculuk

Antalya Akseki'de hızla giden motosikletteki 5 kişi ölüme davetiye çıkardı. O anlar yoldaki diğer kişiler tarafından kaydedildi.

DHA | 13.09.2018 - 15:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Antalya-Akseki D-400 yolunun Akseki'ye bağlı Murtiçi Mahallesi mevkisinde, sabah saatlerinde, plakası öğrenilemeyen motosikletteki 5 kişiyi görenler, şaşkınlık yaşadı.

KASK YOK, BİRİ DE AYAKTA

Motosiklete kask da takmayarak binen 5 kişinin tehlikeli yolculuğu, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hızla giden motosikletteki 5 kişiden 1'inin, ayakta yolculuk yapmaya çalıştığı görüldü.

Motosiklette 5 kişiyle tehlikeli yolculuk VİDEO

Motosiklette 5 kişiyle tehlikeli yolculuk

DALGA GEÇER AÇIKLAMALAR

Kendilerini görüntüleyen sürücüye, Alanya'dan Konya'nın Seydişehir ilçesine gittiklerini belirten motosiklettekilerin "Yok mu 1 kişilik daha yer?" sorusuna "Var" diye yanıt verdiği videoda duyuluyor. "Arka lastiğe biraz hava basın"diyen araçtaki kişiye, motosiklettekilerden birinin "Haberlere çıkacak mıyız?"diye seslendiği de duyuluyor.

Motosiklette 5 kişiyle tehlikeli yolculuk

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası faizi 625 baz puan yükseltti

Merkez Bankası faizi 625 baz puan yükseltti

423
Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerinden maaş almama kararı

Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerinden maaş almama kararı

234
Üçüncü Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

Üçüncü Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

95
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

54
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

64
Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması

Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması

170
Döviz kurlarının faiz kararına ilk tepkisi

Döviz kurlarının faiz kararına ilk tepkisi

176
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM