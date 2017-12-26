Gaziantep’te Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi’nde Düztepe Mahallesi'ne seyir eden bir motosikletle 3’ü çocuk 5 kişilik aile yolculuk etti.

Motosiklette aile boyu tehlikeli yolculuk İZLE



TEHLİKELİ YOLCULUK ANBEAN KAYDEDİLDİ

İkazlara rağmen sürücünün önünde 2 çocuğu yer alırken arkasında bulunan eşi ve kucağında bebeğin bulunması görenleri şaşırttı.

ARA SOKAKLARDA İZİNİ KAYBETTİRDİ

Yolcuların hiçbirinin kask bile takmadığı görülen tehlikeli yolculuk, trafikteki başka araçların sürücüleri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bir süre devam eden yolculukta motosikletli sürücü ara sokaklara girerek, izini kaybettirdi.