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Motosikletten düşen genç kendini azarlardı

İstanbul Eyüp’te bir gencin motosikletiyle yaptığı kaza saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

03.02.2017 - 13:19
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Eyüp’te seyir halindeki motosikletli şahıs, bilinmeyen bir nedenden motosikletinin hakimiyetini kaybetti.

Motosiklet devrilerek yol kenarındaki araca çarparken, genç sürücü bir süre sürüklendi.

Motosikletten düşen genç kendini azarlardı VİDEO

BACAĞIM KIRILDI KESİN

Acılar içinde yerde kalan genç, "İmdat" diyerek etrafındakilerden yardım istedi. Bu sırada sık sık "Besmele" çeken gencin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşların bir şeyi olup olmadığını sorması üzerine acılar içindeki şahıs, "Belimde bir şey yok bacağım kırıldı" dedi.

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