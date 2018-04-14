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Moumtzis: İdlib'de çatışma devam ederse Türkiye sınırına akın olur

İdlib'de çatışmaların durması gerektiğini söyleyen Panos Moumtzis, iç savaş ve PKK katliamından dolayı nüfusu 2 milyonu aşan İdlib'deki insanların Türkiye sınırına akın edeceğini söyledi.

AA | 14.04.2018 - 02:06..
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Moumtzis: İdlib'de çatışma devam ederse Türkiye sınırına akın olur

İdlib'de devam eden çatışmaların sürmesi halinde Türkiye sınırına 2 milyona yakın insanın yığılacağını belirten Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, "Bu durum Türkiye üzerinde muazzam baskı oluşturacaktır" dedi.

Moumtzis: İdlib'de çatışma devam ederse Türkiye sınırına akın olur

"İNSANİ DURUM HİÇ BU KADAR KÖTÜ OLMAMIŞTI"

Moumtzis, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından beri insani durumun hiç olmadığı kadar kötüleştiğini ve bu yılın başından beri 700 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Moumtzis, İdlib'de geçen aralık ayından beri 400 binden fazla kişinin kentin güneyinden merkezine kaçtığını, Doğu Guta'dan ayrılan 60 bin kişilik muhalif grubun da aileleriyle İdlib'e geldiğini belirtti.

İki milyondan fazla kişinin bulunduğu İdlib'de insanları barındırmakta güçlük çektiklerini anlatan Moumtzis, "İdlib'de çatışmalar sürerse Türkiye sınırında iki milyon kişi görme ihtimalimiz var. Bu da Türkiye üzerinde muazzam bir baskıya neden olur.'' ifadelerini kullandı.

Moumtzis: İdlib'de çatışma devam ederse Türkiye sınırına akın olur

"AFRİN'E DÖNMEK İSTEYENLERİ PKK ENGELLİYOR"

Moumtzis, Afrin'deki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede de şunları söyledi:

"Afrin'den ayrılanların bir kısmı geri döndü. Afrin'e dönmek isteyenlerin bir kısmı Tel Rıfat'taki kontrol noktalarında rüşvet vermek zorunda kaldıklarını, Kürt yetkililerin (PYD/PKK) ayrılmalarına izin vermediğini anlattı."

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