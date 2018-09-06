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Mozart Ödülü alan 13 yaşındaki Ali İnsan

Almanya'da yaşayan 13 yaşındaki Ali İnsan Mozart Ödülü'nün sahibi oldu.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 20:48..
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Bugünlerde sosyal medyada, muhteşem bir manzaranın önünde keman çalan bir bir çocuğa denk gelirseniz, dikkatle dinleyin. Çünkü o çocuk Almanya'da Mozart Ödülü'nün sahibi oldu.

"6 YILDIR KEMANLA UĞRAŞIYORUM"

Almanya'da yaşayan 13 yaşındaki Ali İnsan müzikle olan ilişkisini; "6 yıldır kemanla uğraşıyorum. Almanya'da klasik müzik eğitimi alıyorum. Evde de Türkçe müzik yapıyorum. Babam amatör bir şekilde saz ve gitar çalıyor." sözleriyle anlattı.

13 yaşındaki Ali İnsan Mozart Ödülü'ne layık görüldü VİDEO

"MOZART'IN ESERİNİ ÇOK İYİ SERGİLEDİĞİM İÇİN ÖDÜL ALDIM"

İnsan Mozart Ödülü hikayesini ise; "Almanya çapında yapılan bir yarışmaya ses dalında katıldım. 1.'lik ödülünün dışında Mozart'ın bir eserini çok iyi sergilediğim için Mozart Ödülü'ne de layık görüldüm." diyerek anlattı.

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