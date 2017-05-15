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MP3 ses formatına talep azaldı

İlk çıktığı günden bu yana müzik ile bağdaştırılan ses formatı MP3, talep azlığı nedeniyle yaratıcıları tarafından resmen öldürüldü.

15.05.2017 - 14:26
  1. Haberler
  2. Teknoloji

mp3

Günümüzde ses konusunda şüphesiz bir düzineden fazla format sayılabilir. Bu formalar arasında 90'lı yıllardan bu yana kullanılan devrim niteliğindeki ses formatı MP3'ün yeri ise her zaman farklı ve özel olmuştur.

Ses formatının sahibi Alman Entegre Devreler Fraunhofer Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, emektar MP3 için patent lisansı haklarının süresi dolmuş ve herhangi bir yenileme başvurusunda da bulunulmayacak.

MP3 PATENT LİSANSLARININ YENİLENMESİNİN DE BİR ANLAMI KALMADI

shiftdelete.com'un haberine göre, bu açıklamayla beraber MP3'ün resmi olarak ölüm fermanı da imzalanmış oldu. Enstitü yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre artık daha kaliteli ses formatlarının çıkmasından dolayı MP3'e olan ilgi ve talep azaldı, dolayısıyla patent lisanslarının yenilenmesinin de bir anlamı kalmadı.

MP3 YERİNE AAC

Ayrıca yine Enstitü yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, MP3'den daha düşük bit hızlarında yüksek kaliteli ses deneyimi sunan Advanced Audio Coding (AAC) formatı, yakın zamanda en popüler ses formatı haline gelecek.

MP3 ses formatına talep azaldı

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