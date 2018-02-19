MPEG-4 HD ile SD yayınları tarih oluyor

Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın'ın yaptığı açıklamada, TUYAD olarak TV yayınlarındaki HD dönüşümle birlikte halkın mağduriyet yaşamadan en doğru uydu alıcısını tercih etmesini amaçladıklarını söyledi.

"SD UYDU ALICILARI TARİHE KARIŞACAK"

TÜRKSAT'ın, SD yayın maliyetinden daha ucuza HD yayın hizmeti sunucağını söyleyen Özaydın, "Uydu platformlarında yayın yapan tüm SD televizyon yayınları HD olacak. Eski SD uydu alıcıları yakın gelecekte tarihe karışacak." dedi.

Hayrettin Özaydın, yakın zamanda işlevsiz hale gelecek SD uydu alıcılarını geri getiren herkesin yeni HD uydu alıcılarına indirimli olarak sahip olacağını kaydetti. Böylece eski SD uydu alıcıları geri dönüşüme kazandırılacak.