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MS hastalığında kök hücre tedavisi

Kök hücre nakli yapılan 52 hastadan sadece 3'ünde başarısız sonuçlar elde edildi.

AA | 19.03.2018 - 11:06..
  1. Haberler
  2. Sağlık
MS hastalığında kök hücre tedavisi

MS (Multipl Skleroz) hastalığında kök hücre naklinin, birçok hasta için "ezber bozan" bir tedavi yöntemi olabileceği bildirildi. BBC'nin haberine göre, ABD, İngiltere, İsveç ve Brezilya'da 100'ün üstünde MS hastasıyla yapılan araştırma, kök hücre naklinin, semptomlarda iyileşme sağladığını ve hastalığı durdurduğunu gösterdi.

SİSTEM KÖK HÜCRE NAKLİYLE YENİDEN ÇALIŞTI

Araştırma çerçevesinde hastanın bağışıklık sisteminin kanser ilaçları kullanılarak temizlendiği, ardından sistemin kök hücre nakliyle yeniden çalıştırıldığı belirtildi.

MS hastalığında kök hücre tedavisi

Kök hücre nakli yapılan hastaların hepsinde MS'in alevlenip yatışan türünün bulunduğu, araştırmanın sonuçlarının Lizbon'da Avrupa Kemik ve İlik Nakli Topluluğunun yıllık toplantısında duyurulduğu kaydedildi. Araştırmada kan yapıcı kök hücre nakli yapılan hastalar ilaç tedavisi olanlarla karşılaştırıldı.

TEDAVİYE YANIT VERMEYENLER AZ

Bir yıl sonra kök hücre nakli yapılan hastaların sadece birinin kötüye gittiği, ilaç kullanan grupta kötüleşen hasta sayısının 39 olduğu belirtildi. İzleyen 3 yıl süresince 52 hastadan üçünde nakiller başarısızlığa uğrarken, 50 hastadan ilaç tedavisine yanıt vermeyenlerin sayısının 30 olduğu bildirildi.

MS hastalığında kök hücre tedavisi

MS HASTALIĞI ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkan ve ataklar halinde görülen MS, erkeklere oranla kadınlarda 2 kat fazla görülüyor.

Hastalık, bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plak oluşmasına yol açıyor. Dünyada yaklaşık 3 milyon MS hastası bulunuyor.

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